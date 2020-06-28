Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı İBB’yi böyle tebrik etti
Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Abdülkadir Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) kutladı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırma ile satışa çıkarılan, İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aldı.
Abdülkadir Özkan, sosyal medyada “Sultan Fatih’i resmeden tablonun İBB sayesinde yeniden yurda dönmesi, Türkiye’ye kazandırılması amasız, fakatsız takdire şayan bir harekettir. Açık ve net: güzel hareket” mesajını yayımladı.
İŞTE O MESAJ:
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