Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı İBB’yi böyle tebrik etti

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Abdülkadir Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) kutladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2020 Pazar, 13:15
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İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırma ile satışa çıkarılan, İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aldı.

Abdülkadir Özkan, sosyal medyada “Sultan Fatih’i resmeden tablonun İBB sayesinde yeniden yurda dönmesi, Türkiye’ye kazandırılması amasız, fakatsız takdire şayan bir harekettir. Açık ve net: güzel hareket” mesajını yayımladı.

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