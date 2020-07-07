Binlerce iş yeri sahibini ilgilendiriyor! Ağır para cezaları var

07 Temmuz 2020 Salı, 16:42

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan son düzenlemeyle 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle artık küçük işletmeler de iş yeri hekimi bulundurmak zorunda.

2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre tüm işverenler iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlüydü.

Küçük işletmelerin mali açıdan zor durumda kalmaması, gerekse yeterli sayıda iş sağlığı ve güvenliği personelinin bulunmaması nedeniyle ‘az tehlikeli' sınıfta yer alan ve 50'den az çalışanı bulunan iş yerleri için bu yükümlülük üç kez ertelenmişti. Fakat söz konusu yükümlülük 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle artık yürürlüğe girdi.

Sessiz sedasız yürürlüğe giren yasaya göre yükümlülüğü yerine getirmeyen iş yerlerinde, görevlendirilmeyen her iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli için 11 bin 735 TL idari para cezası söz konusu olacak.

AĞIR PARA CEZALARI GÜNDEMDE

1 Temmuz 2020 itibariyle kafeler, terziler, hukuk büroları, muhasebe büroları, eczaneler, berberler, manavlar, lokantalar, kapıcı bulunduran apartmanlar gibi 50'den az çalışanı bulunan tüm iş yerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirilmesi veya bunlar eliyle sunulan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması zorunlu hale geldi.

Yasayı uygulamayanların ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklarını hatırlatan İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, “Tek bir kapıcının bulunduğu apartmanda veya bir çırağın bulunduğu berber dükkanında ya da bir stajyerin bulunduğu hukuk bürosunda işverenler, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmek veya iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüler.

Aksi halde idari para cezaları ile karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz bir son olacaktır. Söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen işyerlerinde, görevlendirilmeyen her iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli için 11 bin 735 TL idari para cezası söz konusu olacak. Üstelik aykırılığın devam ettiği her ay için bu idari para cezası uygulanmaya devam edecek. Örneğin, temmuz ve ağustos aylarında anılan hizmetleri sağlamayan işverenler bu iki ay için toplamda 46 bin 940 TL idari para cezası ödemekle yükümlü olacak” diye konuştu.

KUTO ZORUNLULUĞU HATIRLATTI

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan üyelerini gönderdiği mesajla uyararak “Kanuna göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde iş yeri hekimi ve iş sağlığı uzmanı bulundurmak zorunludur. Kanun kapsamında 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler.

BİR KİŞİ ÇALIŞTIRAN HER İŞYERİNİ İLGİLENDİRİYOR

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yetkilisi Dr.Erdem Dikkaya'da bünyesinde en az 1 işçi çalıştıran iş yerlerinin, 1 iş güvenliği uzmanı ve 1 işyeri hekimi ile sözleşme yapma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Bu hizmeti OSGB adı altında yetkili kuruluşların verdiğini hatırlatan Dikkaya, “OSGB şirketleri iş yerlerinde risk analiz raporları düzenleyerek iş yerlerinin işverenler tarafından daha güvenli çalışma ortamları oluşturulmasını sağlar. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları, çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yakalanmaması için eğitimler verir. Periodik muayeneler ve kontroller yaparlar. Olası iş kazalarına karşı mesleki eğitim ve koruyucu araçların kullanılması için uyarılarda bulunur ve işveren tarafından teçhizatın bulundurulması için raporlar sunarlar” dşeklinde konuştu.



Kaynak: Sözcü