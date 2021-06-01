Biometrik Resimler eczane vitrinlerinde
Genco Gülan, Covid-19 salgınıyla sanatçı olarak neler yapılabilir sorusunun cevabını, ürettiği “Biometrik Resimler” sergi projesiyle yanıtlıyor. Covid gibi ne zaman biteceği belli olmayan devam eden bu sergi projesi Antakya, Başaran Eczanesi’nde başladı. 24 Mayıs’ta İzmir Urla açıldı.
Devam eden sanatsal ve sosyal süreci ifade eden, her şehirde en az iki ay ziyaretçilerle buluşan sergi Ankara, “Canın”, İstanbul, “Fazilet” eczanelerinde halen devam etmekte ve Bursa ve Kayseri’de de açılacak.
Mekânı, boyutu, söylemiyle, tarihi, sosyal ve sanatsal birçok referanslarıyla oldukça özgün olan Biometrik Resimler’in Ankara Canın Eczanesi’ndeki sergileme düzenini yapan, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde doktora çalışmalarını yürütmekte olan Mine Bican sergiyi şöyle tanıtıyor:
“Genco Gülan, rengârenk, ‘hap kadar küçük’ boyuttaki resimlerini sınır tanımayan yaratıcılığıyla her an karşılaşabileceğiniz bir mekânda, eczanelerde sunuyor. Özellikle geride bıraktığımız yıl içerisinde küçük şeylerin hayatımızda ne derece etkili olduğunu koronavirüs’ün kütlesine baktığımız zaman açıkça görebiliyoruz. Virüs son derece küçük fakat yeryüzünde yarattığı zafiyeti, dengeleri altüst ediyor.
Serginin söyleminde ‘sanat ilaçtır’ ve ‘sanat seni iyi edecek’ vurgusu yapılıyor. Genco Gülan, Biometrik Resimleri hem salgın sürecinde hemen herkesin en uğrak mekânı olan eczanelerde izleyiciyle buluşturarak hem de Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde müziğin iyileştirici, sakinleştirici olarak kullanıldığı şifahaneleri hatırlatarak söylemine güç katıyor. Mekân seçimiyle de 1850’li yılların Pera bölgesinde sanatçıların üretimlerini Antoine Calleja Eczanesi vitrini gibi çeşitli dükkân vitrinlerinde açtığı tarihi döneme gönderme yapıyor.”
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