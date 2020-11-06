Bir AKP'li vekil daha koronavirüse yakalandı

AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Ataberk, yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 20:42
Bir AKP'li vekil daha koronavirüse yakalandı
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AKP'li Milletvekili Ataberk, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Çiğdem Erdoğan Ataberk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre evde istirahat edeceğim. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum."


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