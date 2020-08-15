Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde Acil Tıp Hekimi olarak çalışan 46 yaşındaki Dr. Abdurrahman Demir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ANKA
15 Ağustos 2020 Cumartesi, 19:59
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Dr. Demir Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesinde Covid-19 tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan Demmir'in bugün (15 Ağustos) öğle saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.


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