Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
TTB, Elazığ’da görev yapan Dr. Turan Yıldırım’ın koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Turan Yıldırım, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB), şu ifadelere yer verdi:
“Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.”
En Çok Okunan Haberler
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Veli şikâyeti mobbinge dönüştü
- 6 takıma puan silme cezası!
- Ayıplı çıkan sıfır otomobil için hukuk zaferi
- 'Öldü' sanılıp morga koyuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- Mısır istihbaratı, sadece istihbarat mı?
- TÜGVA’nın okullardaki faaliyetleri durduruldu
- Karışıklığın arkasında FETÖ var
Video Haberler
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Veli şikâyeti mobbinge dönüştü
- 6 takıma puan silme cezası!
- Ayıplı çıkan sıfır otomobil için hukuk zaferi
- 'Öldü' sanılıp morga koyuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- Mısır istihbaratı, sadece istihbarat mı?
- TÜGVA’nın okullardaki faaliyetleri durduruldu
- Karışıklığın arkasında FETÖ var