Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

TTB, Elazığ’da görev yapan Dr. Turan Yıldırım’ın koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2020 Cuma, 18:12
Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Turan Yıldırım, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB), şu ifadelere yer verdi:

“Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.”


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