Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

16 Ekim 2020 Cuma, 18:12

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Turan Yıldırım, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB), şu ifadelere yer verdi:

“Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.”