Bir 'ilginç' koleksiyon: 30 yılda 60 bin teneke kutu topladı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:03

Belçikalı 83 yaşındaki bir koleksiyoncu, yaklaşık 60 bin teneke kutuyu 30 yıl boyunca dünyanın dört bir tarafından topladı.

Liege eyaletine bağlı Grand-Hallet'de yaşayan Yvette Dardenne'nin topladığı kutular, bir zamanlar çikolatadan kahveye, pirinçten tütüne pek çok ürünü saklamak için kullanılıyordu.

Eşinin bir akrabasının yıllar önce, üzerinde mavi şapkalı sarışın bir kızın illüstrasyonu olan bir dondurma kutusu vermesiyle koleksiyon oluşturmaya başladığını söyleyen Dardanne, kutuların 4 evi hıncahınç doldurduğunu ifade etti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre teneke kutular Hindistan'dan İspanya'ya pek çok bölgeden gelse de yaşlı koleksiyoncu, hayatı boyunca pek fazla gezmediğini, kutuların kendisine geldiğini söyledi:

“Öyle çok fazla yerde bulunmadım. Seyahat etmiyordum. Millet hala fazlasıyla seyahat ettiğimi düşünüyor.

Kutuları topladığım hızla öğrenilmişti. Bazen, eşim ofise gittikten sonra birisi gelip bana kutu veriyordu.”

Koleksiyonun en değerli parçalarından biri, Birleşik Krallık markası Huntley & Palmers'ın bisküvilerin saklanması için yaptığı 1868'ten kalma bir kutu.

Dardenne, üzerinde iki atın tasviri olan parçanın, üzerine taş baskı yapılan ilk kutu olarak kabul edildiğini kaydetti.