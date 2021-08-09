Bir 'ilginç' koleksiyon: 30 yılda 60 bin teneke kutu topladı
Grand-Hallet'de yaşayan Yvette Dardenne, dünyanın dört bir tarafından yaklaşık 60 bin teneke kutu topladı. Yvette Dardenne pek fazla seyahat etmediğini, kutuların kendisine geldiğini söyledi. Koleksiyon, randevuyla ziyaret edilebiliyor.
Belçikalı 83 yaşındaki bir koleksiyoncu, yaklaşık 60 bin
teneke kutuyu 30 yıl boyunca dünyanın dört bir tarafından topladı.
Liege eyaletine bağlı Grand-Hallet'de yaşayan Yvette
Dardenne'nin topladığı kutular, bir zamanlar çikolatadan kahveye, pirinçten
tütüne pek çok ürünü saklamak için kullanılıyordu.
Eşinin bir akrabasının yıllar önce, üzerinde mavi şapkalı
sarışın bir kızın illüstrasyonu olan bir dondurma kutusu vermesiyle koleksiyon
oluşturmaya başladığını söyleyen Dardanne, kutuların 4 evi hıncahınç
doldurduğunu ifade etti.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre teneke kutular Hindistan'dan İspanya'ya pek çok bölgeden
gelse de yaşlı koleksiyoncu, hayatı boyunca pek fazla gezmediğini, kutuların
kendisine geldiğini söyledi:
“Öyle çok fazla yerde bulunmadım. Seyahat etmiyordum. Millet
hala fazlasıyla seyahat ettiğimi düşünüyor.
Kutuları topladığım hızla öğrenilmişti. Bazen, eşim ofise
gittikten sonra birisi gelip bana kutu veriyordu.”
Koleksiyonun en değerli parçalarından biri, Birleşik Krallık
markası Huntley & Palmers'ın bisküvilerin saklanması için yaptığı 1868'ten
kalma bir kutu.
Dardenne, üzerinde iki atın tasviri olan parçanın, üzerine
taş baskı yapılan ilk kutu olarak kabul edildiğini kaydetti.
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