Bir şehir, iki insan: Sesin Resmi

12 Haziran 2021 Cumartesi, 15:56

Kieran Hurley tarafından yazılan Sesin Resmi oyununun, oyuncu kadrosunda başarılı isim Esra Bezen Bilgin ve Yağız Can Konyalı’nın yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Mert Öner oturuyor. Yapımda dekor tasarım Duygum Girginer’e, video art. Barış Alp’e. ışık tasarım Cem Yılmazer’e ait.

İşte karşınızda bir şehir, iki insan!

Yazmaya olan inancını kaybetmiş oyun yazarı bir kadın ve hayatın şiddetinden kendini resim çizerek korumaya çalışan genç bir erkek, şehrin tepelerinde bir yerde karşılaşır.

Aralarında oluşan her neyse, arkadaşlık, aşk veya sanat, yaşananlar ikisini de değiştirir.

Rejide Mert Öner, metne büyük oranda sadık kalarak performansları ön plana çıkarmış. Minimalist dekor çevresinde yaptığı akıllı ve hareketli seçimler izleyicinin oyunun içinde kalmasına katkı sağlamış. Genelde diyalog halinde geçen bir oyunun izlenirliğini arttırmak kolay iş değil. Usta oyuncu Bilgin ve genç oyuncu Konyalı’nın karakterlerinin asıl vermek istediği duygu durumunu, çağımızın işin başında yeni yönetmen hastalığı “fazlaca yorumlama” olgusuna girmeden karikatürize olmalarının önüne geçmiş. Yerinde ve doğru dokunuşlarından dolayı kendisini tebrik ederim.

Daha önce bir yazımda da belirttiğim gibi Bilgin’i meslektaşlarından ayırdığım en önemli özelliği karakteri oynamayıp yaşaması. Sahnede yine bir oyuncu yok hikayeyi gerçekten yaşayan kişi var. Bu durum izleyiciyi çok kısa sürede etkiliyor ve oyunun içine çekiyor. Bilgin büyük başarı sağladığı “Önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi iyi” adlı oyunundan sonra en başarılı performansına bu oyunda imza atıyor. Bilgin başarılı performansından dolayı her türlü övgüyü hak ediyor.

Oyunculuğu konusunda daha önceden herhangi bir öngörüm olmayan Konyalı ise oldukça başarılı bir performansa imza atıyor. Şiddet gören birey hangi duyguyu yaşıyorsa, korku, öfke, üzüntü, sinir bunların tümünü Konyalı’nın hareketlerinde ve mimiklerinde görüyorsunuz. Duygularını sadece beyaz kağıda değil izleyicinin aklına da resmediyor. Başarılı performansından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki performanslarını merakla takip edeceğim sayılı oyuncu arasında yerini şimdiden aldı.

Dekor minimalist ve çok katmanlı. Bir bütün içerisinde açık kapalı birçok farklı mekanı tasarlayıp inandırıcı olmak takdir edilesi bir durum. Girginer’i başarılı ve oyuna hizmet eden dekor tasarımından dolayı tebrik ederim.

Işık tasarımda Cem Yılmazer’e övgüler dizmekten sanırım yoruldum. Her oyununda başarılının ötesinde büyüleyici çalışmalarıyla oyunun ruhuna, karakterlerin duygu durumuna ve yoğunluğuna katkı sağlayan seçimler yapıyor. Işık konusunda Türk Tiyatrosunun en üst basamağında yer alan Yılmazer, oyun sonrası ışık konuşmamızı sağlayan ender kişilerden. Kendisini başarılı çalışmasından dolayı tebrik ederim.

Video art kısmında Alp, resmettiği mekanlarla izleyici üzerinde bıraktığı olumlu etki sayesinde oyunun sürükleyiciliğine önemli ölçüde katlı sağlamış. Tebrik ederim.

Hayranlık uyandıran performanslar, ruhsal iniş çıkışlar, karakterlerin yerinde doğru açılım ve dönüşümleri… Ortada bir oyun ya da oyuncu yok, gerçek bir hikaye ve o hikayeyi gerçekten yaşayan iki insan var. Sahnedeki ne hissediyorsa izleyici de onu hissediyor.

Bilgin ve Konyalı performanslarıyla, karakter içselleştirmesine örnek gösterilecek bir işe imza atmış. Etkisinden uzun süre kurtulamayacağınız çok kıymetli ve unutulmayacak bir oyun olmuş, Sesin Resmi.

Bu denli başarılı yapımlar Tiyatro’ya duyulan sevgiyi katbekat arttırıyor. Bir tiyatrosever olarak Dot’un yapımları beni her zaman heyecanlandırmıştır. Dot, tiyatroseverlere kaliteli yapımlar sunma misyonunu sayılı tiyatro ekibiyle birlikte yıllardır başarıyla üstleniyor. Bu oyunla da kaliteli yapımlarına bir yenisini eklemiş. Oyunun izleyici ile buluşmasını sağlayan tüm ekibi yürekten kutlarım.

Alkışınız bol olsun…