Bir yılda dördüncü sel felaketi

01 Haziran 2021 Salı, 10:01

Manisa’nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçeleri dün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın etkisi altında kaldı. Saruhanlı’nın kırsal Büyükbelen Mahallesi, bir yıl içinde dördüncü sel baskınını yaşadı.

Sokaklar sel sularının taşıdığı moloz ve eşyalarla savaş alanına döndü. Yollar dereye döndü, parke taşlar sel suları tarafından söküldü, 17 evi su bastı ve oturulamaz hale geldi. Selin; Orman İşletme Müdürlüğü'nün yol yapımı sırasında su kanallarının birçoğunu iptal etmesiyle nedeniyle meydana geldiği ileri sürüldü. Yöre sakinleri 23 Haziran 2020, 18 Ekim 2020 ve 30 Ocak 2021 tarihinden sonra dün (31 Mayıs 2021) de bir yıl içinde dördüncü seli yaşadıklarını söyledi.

Selin açtığı yaraları sarmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi Maski ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Saruhanlı Belediyesi’nin ekipleri Büyükbelenlilerin yardıma koştu.

“SU KANALLARI İPTAL EDİLMEMELİYDİ”

Saruhanlı Belediye Başkanı CHP’li Zeki Bilgin, ormandan gelen sel sularına bir an önce çözüm bulunmasını gerektiğini söyledi. Başkan Bilgin, “Büyükbelen'de bir yıl olmadan yine bir sel felaketi yaşadık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. 2019-2020 yılında Orman İşletmesinin dağda yaptığı yol çalışması sırasında iptal edilen su kanalları, su yatakları var. Buradaki su yataklarının sayısı azaltılmış, şiddetli yağışlarda bu su yatakları suyu kaldıramıyor ve sele neden oluyor” dedi.

“ACİL ÖNLEM ALINMAZSA ÖLÜM KAÇINILMAZ OLUR”

Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerini acil göreve davet eden Başkan Bilgin, daha sonra şöyle konuştu:

“İptal edilen su kanallarının sayıları acilen arttırılmalı. Bir başka değişle Orman İşletme Müdürlüğü dağda azaltmış olduğu su yataklarına çözüm bulmalı. Acil çözüm planını hayata geçirilmezse aksi takdirde burada yaşayan halkımızın gece yataklarında uyurken sel sularında boğularak yaşama veda etmeleri kaçınılmaz olur. Gelin hep birlikte neşter vuralım. Büyükbelenli hemşehrilerimiz yine bir facianın eşiğinden dönmüştür hepsine büyük geçmiş olsun.”