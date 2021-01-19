Birkenstock'u 250 yıldır yöneten aile satış görüşmelerinde
250 yıllık marka Birkenstock'un sahibi aile CVC Capital Partners ile satış için görüşmeler gerçekleştiriyor.
Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Almanya merkezli terlik üreticisi Birkenstock, satış için CVC Capital Partners ile görüşüyor.
Kaynaklara göre özel sermaye fonu CVC Capital, 250 yıllık markanın sahibi aileyle görüşmelerde ilerleme sağladı. Kaynaklar olası bir anlaşmanın Birkenstock’u 4 milyar euroda değerleyebileceğini belirtti. Kaynaklara göre nihai karar henüz verilmedi, görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmama ihtimali de bulunuyor.
Birkenstock 1960’larda ürettiği terliklerle tanınsa da markanın tarihi 1774 yılına kadar gidiyor. 1990 ve 2000’de Kate Moss ve Heidi Klum gibi ünlülerle birlikte marka küresel bir ivme kazandı. Birkenstock Eylül 2019’da biten mali yılda 23,8 milyon çift terlik/ayakkabı satışı gerçekleştirdi, %11 yıllık artışla 721,5 milyon euro hasılat elde etti. Net kar bu dönemde yıllık %40 artış ile 129 milyon euro gerçekleşti.
Kaynak: bloomberght
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