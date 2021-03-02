"Birlikte başaracağız" dedi, Galatasaray için başkan adaylığını açıkladı

02 Mart 2021 Salı, 19:10

Galatasaray’da gözler bir taraftan da başkanlık kulislerinde. Sarı kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi için adaylar belli olmaya başladı.

BURAK ELMAS’IN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Sosyal medyadan "Birlikte çok şey başaracağız" diyerek adaylığını açıklayan eski yöneticilerden Burak Elmas resmen yarışa girmiş oldu. Elmas’ın ekibinde şu isimler yer aldı: Asaf Savaş Akat, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol, A. Serhat Demirel.

Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren de geçtiğimiz günlerde sezon sonunda yapılacak seçimlerde aday olacağı belirtilen damadı Burak Elmas'ın yanında olduğunu duyurmuştu.

BURAK ELMAS KİMDİR?

1974 yılında İstanbul’da doğan Elmas, iş adamı Sezgin Elmas’ın oğlu, eski başkan Faruk Süren’in de damadıdır. Avusturya Lisesi mezunu olan iş adamı, Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Daha önce üç dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Burak Elmas, Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev almıştı.

"50 YILIN GALATASARAY'I İÇİN BAŞARACAĞIZ"

Burak Elmas seçim bildirisinde ise şu ifadelere yer verdi:

''Galatasaray Spor Kulübü, çağdaş değerler bilinciyle yoğrulmuş bir grup aydınlanmacı öğrencinin ortaya koyduğu düşünce biçimidir. Nesillerden nesillere aktarılan ve zamana uyum sağlayarak gelişen bir değerler bütünüdür.

Bu değerlere inananların yaktıkları meşale, birlikte çok şey başaracağımızı defalarca göstermiştir. Burak Elmas ve ekibi olarak, bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray'ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıkıyoruz.

Galatasaray'ın geleceği için herkesi dinleyen, hesap veren, doğru insanları doğru görevlere getiren; deneyimli, dinamik, tutkulu ve vizyoner bir yönetim anlayışının gerekli olduğuna inanıyoruz. Paylaşımcı, yetki veren, şeffaf ve kurumsal bir yönetim anlayışını kulübümüze kalıcı olarak yerleştirmek; Galatasaray'ı geleneklerine ve geleceğe yakışır bir üslup ile temsil etmek istiyoruz.

Bir yılın değil, gelecek 50 yılın Galatasaray'ı için birlikte çok şey başaracağız. Çünkü biz Galatasaray'ız.''