Bisiklet satış ve fiyatları salgın etkisiyle arttı

25 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Pandemi ile birlikte toplu taşıma kullanımından kaçan yurttaş, otomobil ve motorsiklet fiyatlarındaki artışın da etkisiyle bisiklete yöneldi. Artan talep bisiklet fiyatlarını ve sektörün durumunuİstanbul’daki bisikletçiler çarşısında ve Sirkeci’deki bisikletçilere sorduk. Esnaf 2020 yılının yaz aylarında bir talep patlaması yaşandığını belirtirken buna paralel olarak fiyatlarda da yüzde 50’ye yakın bir zam yapıldığını dile getirdi. Üretici fabrikalardan bisiklet gelmediğini de söyleyen bisikletçi esnafı, piyasada bisiklet bulunamaması sebebiyle yani zamlar beklediklerini de aktardı.

Yeni kısıtlamalarla birlikte satış saatlerinde düşüşler yaşadıklarını da vurgulayan Unkapanı esnafı, 15 bin TL'ye yakın kiralar öderken verilen 750 TL kira yardımının ise hiçbir faydasının olmadığını dile getirdi.

2022'DE TEKRAR ZAM GELECEK

Hammaddede tedarik sıkıntısı yaşadıklarını belirten Bisiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Esat Emanet ise, “Üretimde dışa bağımlıyız. Şu anda da navlun fiyatları absürt bir şekilde arttığı için hammadde maliyetimizde çok büyük artışlar oldu. Doğal olarak perakendede satışlarda yüzde 40-50 arasında bir zam yapıldı. 2022 yılında bir bu kadar daha zam bekliyoruz. Bizim endişemiz şu ki, insanların satın alma kabiliyeti belli, fiyatlarımız bu kabiliyetlerin üstüne çıkarsa doğal olarak satışlarımız düşecek” dedi.

Yüzde 18’lik KDV’nin düşürülmesi için de girişimleri olduğunu söyleyen Emanet, “Maalesef bu girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Ancak hem satışlarımızın artması hem de halkın bisiklete teşviki için en azından KDV’de bir indirime gidilmesi şart” diye konuştu.

TALEP YÜZDE 40 ARTTI

Fabrikadan 1600 TL’ye çıkan bir bisikleti satıcılardan 2 bin TL’ye aldıklarını söyleyen Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, “Bütün dünyada bisiklet kullanımına yönelim var. Bisiklete talep yüzde 40 arttı. Durum böyle olunca da üretici firmalarımız ihracata yöneldiler. Döviz kurlarından dolayı ihracat daha kolay olduğu için üretici ihracata yönelince iç piyasada bisiklet bulmak zorlaştı. Bisikletler toptancılara bile 5’er 10’ar tane geliyor artık. Kimse aradığı modeli bulamıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl 890 TL'ye satılan; 15.4 Kg ağırlığında, 28 inç jantlara sahip 6 vitesli bir şehir bisikleti bu yıl aynı mağazanın internet sitesinde 1500 TL'ye satışa sunuluyor.

2020 yılında 1099,99 TL'ye satılan 15.4 kg ağırlığında 27.5 inç jantlara sahip 21 vitesli bir dağ bisikleti ise bu yıl 2100 TL'den satışa sunuluyor.