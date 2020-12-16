BITEXEN, başarısını kanıtladı

16 Aralık 2020 Çarşamba, 11:30

İTÜ ARI Teknokentte geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş, dünyaca ünlü siber güvenlik şirketi Kaspersky denetimini başarıyla tamamladı. Kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına her türlü adımı attıklarının altını çizen Bitexen Teknoloji CEO’su Yahya Tuğyan Erdem,

“Dijital Varlık Alım Satım Platformumuz Bitexen’in siber tehdit ve saldırılara karşı direncini test etmek için küresel alanda faaliyet gösteren kurumlarla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Son olarak dünyaca ünlü siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin Uygulama Güvenliği Değerlendirmesi'ni başarıyla geçtik. Kaspersky’nin yaptığı kapsamlı değerlendirme web uygulaması, iOS ve Android uygulamaları ve harici ağ altyapısının test edilmesini içeriyordu.

Gerçek hayat senaryolarını simüle etmek için, güvenlik açıklarının hem ayrıcalığı olmayan harici bir saldırgan hem de kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından saldırıya uğradığı seçenekler üzerinden ilerledik. Her iki durumda da platformumuz güvenilirliğini kanıtladı" dedi.

STANDART HALİNE GETİRİLECEK

Erdem, “Değerlendirme raporunun alınmasından önerilerin incelenmesine kadar tüm süreci tamamladıktan sonra, güvenlik değerlendirmelerinin düzenli olarak yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu denetimleri Bitexen için bir güvenlik standardı haline getirmekte kararlıyız. Güvenlik denetimlerini ara vermeden sürdüreceğiz” diye konuştu.