Bitexen teknoloji Adana Demirspor'un yeni sponsoru oldu

13 Kasım 2020 Cuma, 15:22

İmza töreninde konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Türkiye’de FinTek sektörünün en önemli kurumlarından olan Bitexen Teknoloji’ye destekleri için teşekkür ediyoruz. Bitexen Teknoloji ile sadece sponsorluk alanında değil teknolojinin farklı alanlarında güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bugün imzaladığımız forma göğüs sponsorluğu 5+5 olmak üzere toplamda 10 yıllık bir sürece sahip. Çok yakında taraftarımıza yeni müjdelerimiz olacak” diye konuştu.

Törende konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Konusunda uzman Türk mühendisler tarafından oluşturulan Dijital Varlık Alım Satım Platformumuz Bitexen ve EXEN Coin gibi ürünlerimiz ile sektörümüzde önemli projelere imza atıyoruz ve gelişimimizi gün geçtikçe arttırıyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz iş birlikleri arasına futbolumuzun yükselen değeri Adana Demirspor’u eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak başta olmak üzere iş birliğimize katkı sunan herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.