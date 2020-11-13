ABD Genelkurmay Başkanından “anayasa vurgusu”
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, 'ordunun anayasaya bağlılığını sürdüreceğini' belirterek, "Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik" ifadesini kullandı.
Mark Milley, başkent Washington'da Ulusal Ordu Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 'anayasaya bağlılık' mesajı verdi. Milley, "Biz bir krala, kraliçeye, tirana veya diktatöre bağlılık yemini etmedik” dedi.
Milley sözlerini “Ordular arasında eşsiziz. Bir bireye yemin etmiyoruz. Hayır, bir ülkeye, bir kabile veya dine yemin etmiyoruz. Anayasaya yemin ediyoruz. Ve temsil edilen her asker, her denizci, havacı, denizci, Sahil Güvenlik görevlisi, her birimiz bu belgeyi bedeli ne olursa olsun koruyacak ve savunacağız" şeklinde sürdürdü.
Milley'nin sözleri, Başkan Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden alınmasının ardından bakanlık bürokrasisinde yapılan görev değişikliklerinin ardından geldi.
ORDUNUN TARAFSIZ KALACAĞINI VURGULAMIŞTI
Genelkurmay Başkanı Milley, kampanya süreci devam ederken, 28 Ağustos'ta Kongre'de yaptığı açıklamada, seçim sonrasında iktidar değişimine dair bir belirsizliğin ortaya çıkması halinde ordunun tarafsız kalacağını vurgulayarak, "Seçimler konusunda çıkabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünden yasal olarak ABD mahkemeleri ve Kongre sorumludur, ordu değil" ifadelerini kullanmıştı.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Biden şu ana kadar kazandığı 290 seçici delegeyle başkanlık için gerekli sayıya ulaşmış görünüyor. Trump'ın 217 seçici delege kazandığı seçimde, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde sonuçlar henüz netleşmiş değil.
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