14 Mayıs 2021 Cuma, 00:05

Okurunu teknik bilgilerle sıkmayan, konuya bütünüyle felsefi ve pratik bir pencereden bakarak geniş bir tartışma alanı yaratan özel bir kitap.”

Ahmet Usta / Blockchain Türkiye Platformu

Her şey 3 Ocak 2009’da Bitcoin’in yaşamımıza girmesiyle başladı: Milyarlarca dolar değerindeki yatırımlar, kurulan binlerce şirket, yaratılan büyük servetler, ortaya çıkan yeni sektörlerin yanı sıra pek çok hırsızlık, tartışma, dolandırıcılık... Ve tüm bunlar sadece başlangıç!

Merkezi yapılara ihtiyaç duymadan güvenilir şekilde veri kayıtları oluşturmayı, bunları korumayı ve sahipliğini belirlemeyi olanaklı kılan blokzinciri teknolojisi, bitcoin gibi kripto paraların temelini oluşturuyor ancak kripto paralardan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Her şeyden önce, kendine özgü yeni bir güven mimarisi getiriyor. Tam da insanların hükümetlere, sisteme, şirketlere ve hatta birbirlerine olan güveninin tarihte belki de hiç olmadığı kadar sarsıldığı, küresel bir güven krizinin yaşandığı bir dönemde.

Kevin Werbach, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından, Ahmet Usta’nın çevirisiyle yayımlanan Blokzinciri ve Yeni Güven Mimarisi kitabında; tıpkı internet gibi etkileri dünyanın her köşesine ulaşabilecek potansiyele sahip, ezber bozan bir teknoloji olan blokzincirini, onu bütün problemlerin çözümüymüş gibi algılayanların aksine, soğukkanlı bir yaklaşımla ve tüm yönleriyle ortaya koyuyor.