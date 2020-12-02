BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak
BluTV özel yapımları, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmler bu hafta sonu herkese ücretsiz olacak. BluTV’nin tüm içerikleri, 4 Aralık Cuma günü saat 21.00’den 6 Aralık Pazar akşamı saat 23.59’a kadar ücretsiz izlenebilecek.
Türkiye’nin en büyük yerli video platformu BluTV, pandemi önlemleri sebebiyle aralıksız sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu hafta sonunu herkes adına daha eğlenceli hale getirmek için harekete geçti.
BluTV, bu hafta sonu içeriğini ücretsiz olarak izleyiciye açacağını Twitter hesabından duyurdu.
4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ve 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında BluTV’nin zengin içeriği, herkesin ücretsiz erişimine açılacak. İzleyiciler Cuma gününden itibaren BluTV’nin internet sitesinden e-posta adreslerini kullanarak kod alabilecek ve belirlenen saat aralığında bu kod aracılığıyla BluTV içeriklerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.
Yasaklar az önce başladı.? Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle. ???? pic.twitter.com/YijJL2ZnOx— BluTV (@BluTV) December 1, 2020
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Erdoğan'dan sosyal medya devlerine mesaj
Video Haberler
- İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi böyle okudu!
- Esenyurt'ta bir kısıtlama daha
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
- Eşini 5 yerinden bıçakladı!
- Koronavirüsten kurtulmanın tek yolunu açıkladı
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Erdoğan'dan sosyal medya devlerine mesaj