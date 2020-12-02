BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak

BluTV özel yapımları, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmler bu hafta sonu herkese ücretsiz olacak. BluTV’nin tüm içerikleri, 4 Aralık Cuma günü saat 21.00’den 6 Aralık Pazar akşamı saat 23.59’a kadar ücretsiz izlenebilecek.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 09:35
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Türkiye’nin en büyük yerli video platformu BluTV, pandemi önlemleri sebebiyle aralıksız sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu hafta sonunu herkes adına daha eğlenceli hale getirmek için harekete geçti.

BluTV, bu hafta sonu içeriğini ücretsiz olarak izleyiciye açacağını Twitter hesabından duyurdu.

4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ve 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında BluTV’nin zengin içeriği, herkesin ücretsiz erişimine açılacak. İzleyiciler Cuma gününden itibaren BluTV’nin internet sitesinden e-posta adreslerini kullanarak kod alabilecek ve belirlenen saat aralığında bu kod aracılığıyla BluTV içeriklerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.



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