BM Genel Sekreteri Guterres'ten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, Tatar'a, "Kıbrıs Türk toplumu liderliğine" seçilmesi dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.
Guterres, mesajında, Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım akşamı gayriresmi bir toplantıda bir araya gelecek olmalarına da işaret ederek, "Bu toplantının verimli geçmesini" diledi.
Genel Sekreter Guterres, Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ve garantör ülkelerle BM'nin katılacağı 5'li toplantıyı da uygun bir zamanda Tatar ile ele almak istediğini kaydetti.
KKTC'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, 23 Ekim'de görevi devralmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- Rusya’dan Ermenistan’ın destek talebine yanıt
- Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'de tepki çeken paylaşımlara gözaltı
- Tayland Krabi Milli Parkı'ndaki eşsiz doğal anıt çöktü
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Depremde zenginler değil, fakirler ölür
- Bayraktar’ın İHA’sı, kamunun İHA’sı değildir
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'
Video Haberler
- Pakdemirli'nin konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- Rusya’dan Ermenistan’ın destek talebine yanıt
- Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'de tepki çeken paylaşımlara gözaltı
- Tayland Krabi Milli Parkı'ndaki eşsiz doğal anıt çöktü
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Depremde zenginler değil, fakirler ölür
- Bayraktar’ın İHA’sı, kamunun İHA’sı değildir
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'