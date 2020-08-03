BM’den açlık uyarısı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19), halihazırda gelir eşitsizliğinin, ekonomik ve siyasal istikrarsızlığın hâkim olduğu ülkelerde yaşanan krizi daha da derinleştiriyor. Başta Avrupa kıtasında olmak üzere birçok ülke ikinci dalga endişesindeyken yayılma hızının hiç durmadığı Latin Amerika, kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşanan can kaybı 689 bin 476’ya ulaşırken ölümlerin 200 bini Latin Amerika’da gerçekleşti. Küresel çapta vakalar dün itibarıyla 18 milyona ulaşırken Güney Afrika’da enfekte olan kişi sayısı 500 bini aştı.

270 MİLYON KİŞİ TEHLİKE ALTINDA

Dünya Gıda Programı Başkanı David Beasley, pandemiyle birlikte tetiklenen ekonomik kriz koşullarının, Latin Amerika ve Karayipler’de artan kıtlık, derinleşen eşitsizlikler ve doğa felaketleriyle birlikte “devasa ölçekte” açlığa neden olacağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşun yetkilisi, geçen hafta Ekvador ve Panama’ya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 11 milyon kişi açlığın eşiğinde” ifadelerini kullandı. Beasley, “Hızlı bir biçimde önlem alınmazsa bölgede daha fazla açlık, gıda kıtlığı ve göç etmek zorunda kalan ailelere şahit olacağız” dedi. Sivil toplum kuruluşu Oxfam’ın geçen hafta yayımladığı rapora göre, dünya genelinde bu yıl sonuna kadar ciddi düzeyde açlık çeken insan sayısı 270 milyonu bulacak ve eğer önlem alınmazsa her gün 12 bin yoksul açlıktan yaşamını yitirecek.

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Küresel ölçekte hızla yayılmaya devam eden pandemide gözler aşı ve tedavi çalışmalarındayken uzmanlar, salgının bitiş tarihine ilişkin tahminlerinde karamsar tablo çiziyor. Rusya’dan önceki gün aşının uygulaması için olasılık olarak ekim ayına işaret edilmiş, ABD’den ise aceleci davranılmamalı çıkışı gelmişti. ABD’li uzmanlar testler için zaman gerektiğini belirtmişti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, önceki gün basın toplantısında salgının “tahmin edilenden çok daha uzun sürmesini beklediklerini” söyledi. “En kötüsünü atlattığını düşünen ülkeler şimdi artan vakalarla karşı karşıya” diyen DSÖ Başkanı, ulusal ve küresel ölçekte mücadelenin önemine vurgu yaptı.