BM’den Kıbrıs’ta 5+1’li konferans hazırlığı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 16:30

Birleşmiş Milletler, 2017 yılında İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerden 3 yıl sonra Kıbrıs’ta tarafları ve garantör ülkeleri bir araya getirmek için 5+1 gayri resmi konferansın hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu nedenle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşmek için BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jone Holl Lute 30 Kasım’da Kıbrıs’a gelerek, liderler ile ayrı ayrı görüşecek. Lute’un 2 Aralık tarihinde adadan ayrılması bekleniyor.

Lute, 1 Aralık’ta sabah saatlerinde Ersin Tatar, aynı günü öğleden sonra Anastasiadis ile görüşecek. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs temaslarını tamamladıktan sonra Ankara, Londra ve Atina’da temaslarda bulunacağı öğrenildi.

