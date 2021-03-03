Bodrum'da hedef 'mavi kategori'
İçişleri Bakanlığı'nın yeni kontrollü normalleşme genelgesi doğrultusunda, Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu'nun kararlarıyla ilçemizde de kısıtlamalarda azalmalar uygulanmaya başladı. Yeni normalleşme kurallarına tedbirleri elden bırakılmadan uyulması gerektiğine dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Özlediğimiz günlere kavuşabilmek için hep birlikte kurallara uyalım" dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, alınan kararların her ne kadar esnaf ve vatandaşları bir nebze olsun rahatlatsa da rehavete kapılmamak gerektiği söyledi.
Bodrum'da vaka sayısının artış göstermemesi için herkesin kurallara sıkı sıkıya uyması gerektiğinin altını çizen Aras, "Yaklaşık bir yıldır hayatımızın en önemli parçası haline gelen, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi sağlık, sosyal ve ekonomik yaşantımızı olumsuz yönde etkiledi. Sürecin başından bu yana Belediye olarak her türlü tedbir ve destekle halkımızın yanında olduk. Bugün geldiğimiz noktada, vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere tüm tedbirlere daha sıkı bir şekilde uymaları konusunda farkındalık oluşturmak için kampanya başlattık. Bodrum'daki tüm oda ve bazı dernekler ile birlikte hareket ettiğimiz farkındalık çalışmasında başlıca amacımız, Bodrum'un eski normal günlerine geri dönmesidir." dedi.
Aras, hep birlikte kurallara uyarak, aşı çalışmalarının da yaygınlaşmasıyla Bodrum'un güçlü bir şekilde turizm sezonuna gireceğini vurgulayarak "Hepimiz, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Haritadaki turuncu tabloyu maviye döndürmek bizim elimizde. Birlikte çalışarak, bugünleri birlikte aşacağız" dedi.
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