Bodrum’da sanat bir başka
Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri, sanatseverleri müzik ve tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde 19 Temmuz Pazar günü Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin “Bir Tenor Aranıyor”u, ardından 21-22 Temmuz tarihlerinde ise Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin “Hisseli Harikalar Kumpanyası” izleyicilerle buluşacak. 24 Temmuz Cuma ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın “İlk Nefes Bir Dokunuş: Göbeklitepe”si sahnede olacak. Etkinlikler saat 21.00’de başlayacak. Biletlere Devlet Tiyatroları’nın kurumsal web sitesi, Sanat Cepte uygulaması ve biletinial.com adresi üzerinden ulaşılabilir.
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