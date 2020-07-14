Bodrum’da sanat bir başka

14 Temmuz 2020 Salı, 02:00

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde 19 Temmuz Pazar günü Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin “Bir Tenor Aranıyor”u, ardından 21-22 Temmuz tarihlerinde ise Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin “Hisseli Harikalar Kumpanyası” izleyicilerle buluşacak. 24 Temmuz Cuma ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın “İlk Nefes Bir Dokunuş: Göbeklitepe”si sahnede olacak. Etkinlikler saat 21.00’de başlayacak. Biletlere Devlet Tiyatroları’nın kurumsal web sitesi, Sanat Cepte uygulaması ve biletinial.com adresi üzerinden ulaşılabilir.