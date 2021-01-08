Bodrum'da 'Tarımsal Üretimde Kümelenme Modeli' başlıyor

08 Ocak 2021 Cuma, 14:35

Projenin hayata geçirileceği Kavaklı Darboğaz Mevkii'nde başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve bölge muhtarlarıyla birlikte incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmden önce halkın büyük bir çoğunluğunun tarımla uğraştığını belirterek şunları söyledi:

"Bin dokuz yetmişlerden, seksenlerden sonraki turizm hareketleri, Bodrum'un tanınması, insanları yavaş yavaş tarımsal üretimden uzaklaştırdı. Bu topraklar yüzlerce, binlerce yıldır ekilen biçilen topraklar. Turizmin kolaycılığı bizi topraktan uzaklaştırdı. Pandemi döneminde gördük ki, bu salgın dönemlerinde gıda çok önemli, özellikle sağlıklı gıdaya ulaşmak çok önemli. Ve sağlıklı gıda derken kontrollü bir şekilde üretim, ata tohumlarının değeri, her şey burada tekrar tekrar anlaşıldı. Bodrum'un ihtiyacı olan, özellikle turizmin ihtiyacı olan, Bodrum'da yaşayan halkın ihtiyacı olan ürünleri belirledik. Onlarla ilgili üretim yaptırmak için şimdi köylerimizde çalışmalara başladık. Burası da Çömlekçi, Bahçeyakası, Kemer köylerinin tam ortasında bir vaha. İnanılmaz bir üretim merkezi olabilecek bir yer, yaklaşık bin dönümlük sulakta bir arazi. Şimdi sadece buğday ve mısır ekiliyor ama bunu katma değeri çok yüksek ürünlerle değiştirebiliriz. Bodrum'un ihtiyacı olan taze yaş sebze ve meyveyi burada üretebileceğimizi düşünüyoruz. Biz şimdi pilot bölge olarak seçtiğimiz bu bölgede bunu başarmaya çalışıyoruz."

"YEREL DEĞERLER ORTAYA ÇIKARILACAK"

Projenin turizme de katkısı olması için çalışmaların o yönde yürütüldüğünü dile getiren Başkan Aras, sözlerini şöyle tamamladı, "Biz şimdi turizmi sadece yaz olarak göremeyiz. Deniz, kum, güneş olarak göremeyiz. Aynı zamanda kültür turizmi, gastronomi turizmi ile bu toprakların da turistler tarafından gezilmesi, bilinmesi, binlerce yıllık bu toprakların, kadim medeniyetleri insanların öğrenmesi, neler yapıldığını görmeleri lazım. Buraları rotalar haline çevireceğiz. Buralarda gastronomi rotaları yapacağız. Buralarda kültür rotaları yapacağız. Buralarda doğa yürüyüşleri, bisiklet rotaları yapacağız ki insanlar kendilerini doğaya atsın, Bodrum'un bu güzel doğasını da tanısın. Üç, dört aya sıkışan turizm ticaretimizi daha da arttırabilelim, bütün kışa yayabilelim. Bodrum çok değerli bir yer. Bütün dünyada bu kabul ediliyor ve biz bunun altını doldurmak zorundayız. Sadece Bodrum çok güzel diye bir yere varamayız. Altını işte kendi yerel değerleriyle doldurmak için uğraşıyoruz. Bir taraftan da Bodrum'un kendi potansiyeli olan turizmle beraber tarım, balıkçılık gibi diğer potansiyel üretim alanlarını da tekrar ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız bunun üzerine."

TARIMSAL ÜETİMDE KÜMELENME MODELİ NEDİR?

Çömlekçi, Bahçeyakası ve Kemer Mahallelerinin kesiştiği noktada bin 300 dönümlük verimli topraklarda hayata geçirilecek projeyle ilgili çalışmaların başında bulunan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise şunları söyledi, "Bodrum Belediyesi olarak bu bölgede tarımsal üretimdeki kümelenme modelini burada uygulamak gibi bir projemiz var. Tarımsal kümelenme modeli nedir diye sorulacak olursa; hem katma değeri yükseltmek, hem de lojistik engelleri ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla yaklaşık dokuz yüz elli, bin dönümlük arazide şu an üretimi planlama safhasındayız. Bununla ilgili bu üç mahallemizin muhtarı ile görüşmelerimiz, arazi sahipleri ile olan görüşmelerimiz devam etmektedir. Bunun sonucu olarak mutabık kaldığımızda tüm paydaşlarla, kooperatifimizle, muhtarlarımızla, yöredeki üreticiler ve sakinlerle ortak paydada buluşarak, bu bölgede tüm Bodrum'un ihtiyacı olan sebzelerin, domatesinden biberine, marulundan maydanozuna kadar üretimini burada planlayıp, kümelenmeyi burada gerçekleştirerek, üreticinin yüzünü güldürmek, lojistik engelleri ortadan kaldırmak amacındayız. Bunun yanı sıra belediye olarak da bu kümelenmiş bin dönümlük arazideki üretimi başından sonuna teknik desteği sağlamak, hibeyi gerçekleştirmek de en önemli hedeflerimizden biridir."

TARIM PARKI KURULACAK

Bölge içerisinde belediyeye ait 3 farklı parselin bulunduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, bu parsellerinde proje için kullanılacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti, "Bu üç farklı parselde de üreticiyi desteklemek maksadıyla tüm zirai aletlerden oluşan, traktörü ve çeşitli makinaları olan bir tarım parkı hedefliyoruz. Çünkü burada üretici üretime karar verdiği andan itibaren herkesin bir zirai alet almasına gerek kalmayacak. Belediye olarak ücretsiz tahsisini gerçekleştireceğiz. Bunun yanında parselimizin birinde gübre ve torf üretimimiz gerçekleşecek. Nihai amacımız bölgemizde kümelenerek üretimin katma değerini yükseltmek, lojistik engelleri ortadan kaldırmak ve direkt üreticiden ürettiği ürünün teminini sağlamaktır. Bu amaçla projemizi önümüzdeki günlerde hayata geçirmek için gerekli adımları atmaya başladık.

ÜRETİCİDEN ÇAĞRI

Aynı bölgede eşiyle birlikte uzun yıllar pazarcılık yaptıktan sonra maydanoz üretimine başlayan çiftçi Sabri Şengör, üreticilere ve üretmek isteyenlere çağrıda bulunarak şunları söyledi, "Yeşillik ilk etapta zor bir iş fakat işin içine girince gayet zevkli ve artı para kazandıran bir iş. Ben yetiştirici arkadaşlara tavsiye ederim bu işi. Şimdi belediyemizde öncülük ediyor. Mesela makine alıyor. Tohumda, gübrede katkılar sağlıyor. Eğer maddi gücümüz yetmiyor dediğiniz anda belediyemiz takviye oluyor bu konularda."

Üretilecek ürünlerin pazarlaması konusunda da bir sıkıntı olmadığını sözlerine ekleyen Sabri Şengör, sözlerine şöyle devam etti;

"Bizim Bodrum gibi bir pazarımız var. Bu Bodrum pazarını değerlendirelim. Dışarıdan Hatay'dan, Eskişehir'den, Antalya'dan buraya yeşillik geliyor. Biz niye burada yetiştirmeyelim? Kendimiz yetiştirelim dedim ve ben bu işe başladım. Pazar sorunumuz yok, pazar Bodrum. Değerlendirelim. Kimi arkadaşımız maydanoz yapar. Kimi arkadaşımız roka yapar, marul yapar, dereotu yapar, soğan yapar, sonu yok. Yani yılda bir sefer ekin ekipte para kazanacağım diye bekleyeceğine, yılın 12 ayı burada para kazanırsın. Bunları değerlendirelim arkadaşlar."