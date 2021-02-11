Boğaziçi eylemleri ev hapsi de tanımadı

11 Şubat 2021 Perşembe, 10:13

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolara destek verdikleri gerekçesiyle çok sayıda kişi ev hapsi cezasına çarptırıldı.



Eylemlerde, 11 öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmalarının ardından haklarında ev hapsi cezası verilen çok sayıda gencin ayak bileğine elektronik kelepçe takıldı.

Evlerinden dışarı çıkamayan öğrenciler de kelepçelerine sloganlar ve fotoğraflar yapıştırarak eylemlerini farkı bir boyuta taşıyor.

Gazeteci Can Ertuna da Twitter hesabından "Elektronik kelepçeler üzerinden de protestolar sürüyor" diyerek öğrencilerin fotoğraflarını paylaştı.