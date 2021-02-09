Boğaziçi öğrencilerinden sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki

09 Şubat 2021 Salı, 17:10

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının yankıları sürüyor.

Boğaziçi öğrencileri, "kayyumluk" adını verdikleri rektörlük binası önünde bekleyişlerini sürdürürken rektör Bulu'nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci öğrencilerin yanına geldi. Öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayamayan İnci, "Sizi sonra dinleyeceğim" dedi.

Boğaziçi öğrencileri, İnci'ye "Bu görevi alırken utanmadınız mı? Bizler gözaltına alınıyoruz, tutuklanıyoruz. Endişe içerisindeyiz ancak Melih Bey de siz de bize yanıt vermiyorsunuz. Ne zaman bizi dinleyeceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Boğaziçi öğrencileri, "Polis bizi gözaltına alırken, tutuklarken güzel değil mi?, utanın beyefendi utanın, yazıklar olsun, hiç utanmanız yok mu?" Yuh diyerek tepki gösterdiler.

Öğrencilerinin sorularına yanıt veremeyen Prof. Dr. Naci İnci, öğrencilere hiçbir şey diyemeden alanı terk etti.