Boğaziçi öğrencilerinin beraat talebine ret

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 12 kişinin beraat talebi reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 15:06
Boğaziçi öğrencilerinin beraat talebine ret
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25 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi ve girişinde gözaltına alınan 12 kişinin yargılandı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’nde görüldü. 

24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, öğrencilerin beraat talebini reddederken yurt dışına çıkma yasağını kaldırarak duruşmayı 13 Ekim 2021 tarihine erteledi.

İMZA VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTI

3 Haziran'da görülen ilk duruşmada, 12 Boğaziçili öğrencinin imza verme zorunluluğu kaldırılırken, beraat talepleri reddedildi. Öğrencilerin yurtdışı çıkış yasaklarının devam etmesine karar verilmişti.


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