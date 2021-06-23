Boğaziçi akademisyenlerinden çağrı
AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyım rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri sosyal medyada "#ÜniversiteneSahipÇık" etiketiyle kampanya başlattı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyım rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'nun müdahalelerinin ardı arkası kesilmezken Senato'yu işlevsizleştirme ısrarı da devam ediyor.
Bulu'nun icraatlerinin ardından seçilmişler yerine atanmış müdür, dekan ve rektörün bulunduğu üniversitenin karar mercii Senato'da birçok hukuksuzluk yaşandı. Mükerrer oy kullanımı da buna bir örnek oldu.
SOSYAL MEDYA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Seçilmiş senatörlerin toplantıyı terk etmesiyle ertelenen ve bugün gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Üniversitesi Senato toplantısı öncesi akademisyenler, #ÜniversiteneSahipÇık etiketi ile atanmış yönetiminin, tüm üniversiteyi ilgilendiren kararları gerçek bir temsiliyet olmadan almaya çalışmasını eleştirdi.
Akademisyenlerin, kabul edildiği takdirde üniversitenin yapısını bozacağını belirttiği senatoda görüşülecek gündem maddeleri ise şu şekilde:
• Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Atama-Yükseltme Esasları hususunun görüşülmesi
• İletişim Fakültesine açılacak bölümlerin hususunun görüşülmesi
• İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Atama-Yükseltme Esasları hususunun görüşülmesi
• Uzay Bilimleri Enstitüsü’nün kurulması hususunun görüşülmesi
• Veri Bilimi (Data Science) Enstitüsü’nün kurulması hususunun görüşülmesi
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