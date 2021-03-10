Boğaziçi rektörlüğünün Twitter hesabı askıya alındı

10 Mart 2021 Çarşamba, 07:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'yu rektör olarak atanması ile gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünün Twitter hesabı askıya alındı.

Üniversitenin rektörlüğüne ait Twitter adresine girmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, @bounrektorluk hesabının askıya alındığını gördü. Konuya ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.