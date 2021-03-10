Boğaziçi rektörlüğünün Twitter hesabı askıya alındı
AKP'li Melih Bulu'nun rektör atanmasıyla başlayan eylem ve gözaltılarla gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi'nin Twitter hesabı askıya alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'yu rektör olarak atanması ile gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünün Twitter hesabı askıya alındı.
Üniversitenin rektörlüğüne ait Twitter adresine girmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, @bounrektorluk hesabının askıya alındığını gördü. Konuya ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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