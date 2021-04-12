Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlük binasına sırtını döndü

12 Nisan 2021 Pazartesi, 15:23

Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan AKP’li Melih Bulu’ya karşı akademisyen ve öğrencilerin protestoları tüm baskılara rağmen 99'uncu gününde devam etti.

Boğaziçili akademisyenler de 71'inci kez rektörlüğe sırtlarını dönerek Melih Bulu'yu protesto etti.

İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Üniversitenin Güney Kampüs Meydanı’nda bir araya gelen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, nöbet eylemini sürdürererek Melih Bulu'yu istifaya çağırdı.