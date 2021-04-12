Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlük binasına sırtını döndü
AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler sürüyor. Boğaziçili akademisyenler 71'inci kez rektörlüğe sırtlarını dönerek Bulu'yu protesto etti.
Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan AKP’li Melih Bulu’ya karşı akademisyen ve öğrencilerin protestoları tüm baskılara rağmen 99'uncu gününde devam etti.
Boğaziçili akademisyenler de 71'inci kez rektörlüğe sırtlarını dönerek Melih Bulu'yu protesto etti.
İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
Üniversitenin Güney Kampüs Meydanı’nda bir araya gelen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, nöbet eylemini sürdürererek Melih Bulu'yu istifaya çağırdı.
Video Haberler
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Akılalmaz ihmal! BionTech aşıları boşa gitti
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Kabine toplantısından önce çarpıcı açıklama
- Kabine toplantısı öncesinde flaş iddia
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Erdoğan’la görüşen Kasımpaşalı amiral
- Çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer çıkışı
- Valilikten, Almanya'ya gönderilen 43 kişi için açıklama
- Peker cephesinden TRT spikeri Dede'ye ağır sözler