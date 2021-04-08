Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin astığı tabloya ve boyadığı merdivene saldırı

08 Nisan 2021 Perşembe, 17:54

Boğaziçi Üniveristesi'ne atanan kayyım rektör AKP'li Melih Bulu'ya tepkiler sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Güzel Sanatlar Kulübü'ne ait tabloya ve boyanan renkli merdivenlere saldırı yapıldı.

Boğaziçi Direnişi sayfasında paylaşılan mesajda, "Gökkuşağı renklerine boyadığımız merdivenlerin ve Güzel Sanatlar Kulübü'ne ait bir tablonun bugün üstü boyandı. Renklerimizle buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz!" denildi.