Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin astığı tabloya ve boyadığı merdivene saldırı
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin boyadığı merdivenlere ve sanat kulübünün astığı tabloya saldırı düzenlendi. Merdivenlerin ve tablonun üzeri boyandı.
Boğaziçi Üniveristesi'ne atanan kayyım rektör AKP'li Melih Bulu'ya tepkiler sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Güzel Sanatlar Kulübü'ne ait tabloya ve boyanan renkli merdivenlere saldırı yapıldı.
Boğaziçi Direnişi sayfasında paylaşılan mesajda, "Gökkuşağı renklerine boyadığımız merdivenlerin ve Güzel Sanatlar Kulübü'ne ait bir tablonun bugün üstü boyandı. Renklerimizle buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz!" denildi.
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