Cumhur'un seçmenleri bölündü: Boğaziçi eylemleri araştırmasında çarpıcı sonuçlar

02 Nisan 2021 Cuma, 15:55

Konda Araştırma şirketi, Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası düzenlenen öğrenci eylemlerine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

71 ilin 327 ilçesinde 2 bin 643 kişiyle telefonla gerçekleştirilen araştırmaya göre toplumun yüzde 67'si öğrencileri haklı bulurken yüzde 62'si polis müdahalelerinin haksız olduğunu belirtti.

Araştırmada "Boğaziçi Üniversitesi olaylarına dair hangi görüşe katılıyorsunuz?” sorusuna yüzde 67'lik kesim “Öğrenciler kayyım atamasına karşı haklı bir tepki gösteriyor” diye yanıt verdi.

SİYASİ PARTİ TERCİHLERİNE GÖRE DURUM

Eylemlere bakışta siyasi tercihe göre yapılan incelemeye göre de AKP seçmenlerinin yüzde 17'si, MHP seçmenlerinin yüzde 32'si oy verdikleri partiden farklı şekilde düşünerek öğrencileri haklı buluyor.

CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin ise yüzde 90’dan fazlası, kararsız olanların ve meclis dışındaki diğer partilerin seçmenlerinin yaklaşık olarak dörtte üçü öğrencileri haklı buluyor.

POLİS ŞİDDETİNE YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE TEPKİ

“Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar, polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili görüşünüzü en iyi hangisi açıklıyor?” sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 62’si, Öğrenciler demokratik haklarını kullanıyor, polis müdahalesi haksızdı” yanıtını verirken; yüzde 38'i “Öğrenciler bunları hak etti, polis gereğini yaptı” yanıtını veriyor.

4 GENÇTEN 3'Ü DESTEKLEDİ

Araştırmaya gençler, öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polis müdahalesinin haksız olduğunu diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranda düşünüyor. Buna göre 18-24 yaş grubunda bulunan her 10 kişiden 7’si öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polisin haksız müdahale ettiğini söylüyor. 33 – 48 yaş grubunda bulunan kişilerin de yarısından fazlası polis müdahalesini haksız buluyor. 49 yaş ve üzerinde olan her 10 kişiden 6’sı da öğrencilerin demokratik haklarını kullandıklarından yana fikir beyan ediyor.

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE DESTEK ARTTI

Eylemlerle ilgili araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre yanıtlarının oransal dağılımı da dikkat çekti. Buna göre “Boğaziçi Üniversitesi olaylarına dair hangi görüşe katılıyorsunuz?” sorusuna üniversite mezunları içerisinde her 10 kişiden 8’i öğrencilerin tepkilerini haklı bulduğunu ifade ederek yanıt verdi. Lise mezunları arasında öğrencilere destek yüzde 72 oranında olurken, lise mezuniyetinin alında olanların ise neredeyse yarısı atamaya destek verip öğrencilerin haksız olduğunu söyledi.

MUHAFAZAKARLAR DA BÖLÜNDÜ

Araştırmada hayat tarzına göre yapılan incelemede, kendini 'modern' olarak tanımlayanların yüzde 90'ı öğrencilerin tepkisini haklı buldu. Kendini 'geleneksel muhafazakâr' olarak tanımlayanlarda bu oran yüzde 61’e, 'dindar muhafazakâr' olarak tanımlayanlarda ise yüzde 34’e düştü.