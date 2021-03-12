Boğaziçili akademisyenlerden açıklama

12 Mart 2021 Cuma, 16:37

Nöbetlerine devam eden Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, "Rektör Melih Bulu, Rektör Yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve atanmış Hukuk Fakültesi Dekanı Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz." diyerek bir kez daha istifa çağrısında bulundular.

Akademisyenler açıklamalarında ise, "Tüm bu utanç verici koşullar altında 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemine başlıyoruz. Her türlü dayatmaya rağmen demokratik ve özerk üniversite mücadelemizi ilk günkü kararlılığımızla sürdürüyoruz. Üniversitemizin özgür ve eleştirel düşünceye dayalı eğitim ve araştırma standartlarından asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Akademisyenlerin açıklaması şöyle:

"Bugün 12 Mart Cuma. Nöbetimizin 50. günündeyiz. Üniversitemiz bileşenlerinin iradesini hiçe sayan, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden uygulamalara karşı koymak, özerk ve demokratik üniversiteyi savunmak amacıyla yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.



12 Mart askerî müdahalesinin 50. yılındayız. Üniversitemiz polis ablukası altında. Kampüsümüze basın alınmıyor. Öğrencilerimiz hukuksuz bir şekilde taciz ve tehdit ediliyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, ev hapsinde tutuluyor. Her biri alanında saygıdeğer bilim insanları olan hocalarımız hedef gösteriliyor, asılsız ithamlarla ve nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakılıyor. Üniversitemizin demokratik ve katılımcı işleyişinin teminatı olan kurul ve komisyonlarımız, atanmış rektörlük tarafından işlevsiz hale getiriliyor.

Tüm usullere uygun olarak yapılan seçimler tanınmıyor, seçimle belirlenen dekan ve enstitü müdürlerimizin görevlendirmeleri yapılmıyor. Demokratik seçimler askıya alınırken, keyfî ve otoriter yöntemler seçim süsü verilerek dayatılmak isteniyor, üniversitemizin gelenekleri ve kolektif iradesi yok edilerek tüm yetkinin tek bir kişiye, atanmış rektöre bırakılması hedefleniyor.



Tüm bu utanç verici koşullar altında 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemine başlıyoruz. Her türlü dayatmaya rağmen demokratik ve özerk üniversite mücadelemizi ilk günkü kararlılığımızla sürdürüyoruz. Üniversitemizin özgür ve eleştirel düşünceye dayalı eğitim ve araştırma standartlarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimizin çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı bir ortamda öğretim görmelerini sağlayamaya devam edeceğiz.

Tüm bu değerlerimizi tehdit eden atanmış Rektör Melih Bulu, Rektör Yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve atanmış Hukuk Fakültesi Dekanı Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz.



Tutuklu ve ev hapsinde bulunan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını ve üniversitemizi kuşatan polis ablukasının kaldırılmasını talep ediyoruz.



Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz."





BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇADIR ARBEDESİ YAŞANDI





Öğrencilerin bir süredir kaldırılan çadırlarını yeniden kurmaya çalışmaları sırasında ise güvenlik görevlileriyle aralarında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Kalabalık bir grup ellerindeki çadırı rektörlük önüne kurmak için hareket ederken karşılarında güvenlik güçlerini buldu. Güvenlik güçleri çadırın kurulmaması için öğrencilere engel olurken, aralarında sözlü tartışma ve itiş kakış yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından güvenlik güçleri geri çekildi ve öğrenciler çadırlarını kurdu.