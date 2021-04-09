Bölgesel Amatör Lig maçlarına erteleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig'in başlangıcının mayıs ayının son haftasına ertelendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 18:19
Bölgesel Amatör Lig maçlarına erteleme
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17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig maçları ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.

Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. 

Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."



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