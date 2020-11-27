Bolsonaro: "Koronavirüs aşısı yaptırmayacağım!"
Koronavirüs salgınını ciddiye almayan açıklamalarıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmayacağını söyledi.
Maskesiz görüntüleriyle eleştirilen Jair Bolsonaro, "Koronavirüs aşısı yaptırmayacağını ve aşı yaptırmanın ülkede zorunlu hale getirilme ihtimalinin düşük olduğunu" belirtirtti. “Aşı olmayacağım, bu benim hakkım” ifadelerini kullanan Bolsonaro, maske takmanın virüsün bulaşmasını önlemede etkili olduğuna dair çok az kanıt olduğunu da iddia ederek şüphelerini dile getirdi.
EN YÜKSEK ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİ İKİNCİ ÜLKE
ABD’den sonra dünyada en yüksek koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ikinci ülke olan Brezilya’da, pandemi başladığı günden bu yana 171 bin 497 kişi hayatını kaybederken, 6 milyon 204 bin 570 kişide virüs tespit edildi.
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