Bolsonaro'dan tepkiye neden olan Covid-19 açıklaması: "Şikayet etmeyi bırakın"

05 Mart 2021 Cuma, 10:02

Dünyada en çok vakanın görüldüğü ülkelerinden biri olan Brezilya'da hastalığa yakalananların sayısı 10 milyon 793 bini geçti. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro koronavirüsün ülkedeki bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, “Şikayet etmeyi bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız?" ifadelerine yer veren Bolsonaro, "Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ancak yine de bir çözüm bulmalıyız” dedi.

SAO PAULO VALİSİ: BREZİLYA 2 VİRÜSLE SAVAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Bolsonaro açıklamaları ülkede krize neden oldu. Sao Paulo Valisi Jaoa Doria, Bolsonaro’nun açıklamasını " Deli bir adam. Problemlerle nasıl yüzleşeceğiz, her gün insanları ölürken izleyerek mi?” sözleriyle eleştirdi. Eleştirilerin dozunu artıran Doria, “Brezilya sağlık sistemi çökmek üzere. Ne yazık ki Brezilya şu anda iki virüsle savaşıyor; Koronavirüs ve Bolsonaro virüs. Bu Brezilyalılar için gerçekten üzücü” ifadelerini kullandı.

BREZİLYA’DA ORTAYA ÇIKAN P1 VARYANTI

Sao Paulo Üniversitesi’ndeki uzmanların Imperial College London ve Oxford Üniversitesi’yle birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, koronavirüsün P1 varyantının Amazonlar eyaletindeki Manaus kentinde, ikinci dalga sırasında ortaya çıktığı düşünülüyor.

P1 varyantı, ocak ayında ilk olarak Manaus’tan Japonya’ya seyahat eden kişilerde tespit edilmişti. Ancak uzmanlar, varyantın Manaus kentinde Kasım ayının başlarında ortaya çıktığına inanıyor. Öte yandan, P1 varyantının Vuhan’da ortaya çıkan varyanta göre iki kat daha bulaşıcı olduğu ifade edilirken; varyantın bağışıklık sisteminden kurtulabildiği, tekrar bulaşabilme oranını da yüzde 25 ila yüzde 60’ kadar yükselttiği bildirildi.



