Boluspor - Hatayspor: 1 - 0

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 19:37





STAT: Atatürk

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Murat Şener (xxx), Ali Tuna (xxx)

BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Sincere (xxx), İsmail (xx), Burak (xxx), Hayrullah (xxx), Bilal (xxx)(Dk.62 Gökhan x), Fethi (xxx), Cumali (xxx), Emir Halilovic (x), Mustafa Durak (xxx)(Dk.83 Arif ), Mustafa Eskihellaç (xxx)(Dk.76 Melih xx)

HATAYSPOR: Akın (xxx) - Popov (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Mesut (xx), Selim (xxx)(Dk.88 Yasin), Kubilay (xxx), Rayane (xx) (Dk.57 Alican x), Caner (xx)(Dk.57 Soner xx), Gökhan (xx)(Dk.57 Idır Quali xx), Mirkan (xx)(Dk. 83 Hamza)

GOLLER: Dk. 46 Mustafa Eskihellaç (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk.60 Emir Halilovic (Boluspor)

SARI KARTLAR: Emir Halilovic, Mustafa Eskihellaç, Mosquera, Sincere (Boluspor) Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)



Boluspor, TFF 1. Lig’in 31’inci haftasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu.

21’inci dakikada, Bilal’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

37’nci dakikada Boluspor’un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal’in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

38’inci dakikada Hatayspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine açılan hava topuna yükselen Mirkan’ın kafa şutu kalecide kaldı.

41’inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Rayane’nin şutunda top auta gitti.

46’ncı dakikada Boluspor’un atağında Mustafa Eskihellaç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.



