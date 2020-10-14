Borusan’ın nostaljik sezonu...

14 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Kültür sanat etkinlikleri yeni sezonda koronavirüs salgını gölgesinde yapılmaya başlandı. Normal şartlar altında mart ayında yeni sezon programını duyuran Borusan Sanat, bu yılki konserlerini dün düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında açıkladı. 2020-2021 sezonu Borusan’da bir miktar nostaljik şekilde yaşanacak. Müzikseverler konserleri dinlemek için “radyo” başına geçecek. Tüm konserler ücretsiz olarak yayımlanacak. Bu sezonun güzel haberi ise her yıl 12 olan konser sayısının 24’e yükselmiş olması. Borusan Sanat’ta dolu dolu bir konser sezonu bizleri bekliyor.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) yeni sezon “Açılış Konseri” ise yarın akşam (15 Ekim) 19.00’da Borusan Klasik radyodan canlı yayımlanacak. Konser programı müziğin üç büyük bestecisinin başyapıtlarından oluşuyor. Mahler’in 5. Senfonisi’nden Adagietto; Beethoven’ın Opus 133 Yaylı Çalgılar için Grosse Fuge’ü ve Mozart’ın 40. Senfoni’sinin yer aldığı konserde BİFO’yu Sascha Goetzel yönetecek.

‘TÜM KONSERLER ÜCRETSİZ’

Yeni sezon toplantısına Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ile BİFO, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay katıldı.

Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, pandemi etkisinde şekillenen yeni sezon programına ilişkin basın toplantısında şunları söyledi: “Çok istesek de izleyicilere açık olarak gerçekleştirmeyi tasarladığımız her konser, içinde birçok riskler barındırıyordu. Teması azaltma çabamız, nihayetinde kadromuzun giderek küçülmesi anlamını taşıyor; kadromuzun küçülmesi ise hem sanatsal kapasitemizden taviz vermemizi dayatıyor hem de serbest çalışan sanatçılarımız için maddi sorunlara yol açıyordu. Sanatın olduğu kadar sanatçının da korunması gerektiği ilkemizden hareketle, işin maddi yükümlülüklerini göğüslemeye ve bu sezonki bütün konserlerimizi ücretsiz olarak düzenlemeye karar verdik.”

BAŞARILI ŞEFLER VE PARLAYAN YILDIZLAR

Tüm konserlerinin kaydı Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu’nda yapılacak BİFO’nun yeni sezonunda şeflik kürsüsünde BİFO Onursal Şefi Gürer Aykal’ın yanı sıra, Sascha Goetzel, Patrick Hahn, Carlo Tenan, Alexander Liebreich, James Judd, Gabor Kali, Garrett Keast, Stanislav Kochanovsky, Thomas Rösner, Domingo Hindoyan ve Cem Mansur yer alacak.

Valentina Lisitsa, Naz İrem Türkmen, Midori Goto, Giovanni Guzzo, Jan Mráiá, Camille Thomas, Daniel Hope, Zarina Abaeva, Maria Barakova, Xabier Anduaga, Elina Vähälä, Philippe Quint, Ezgi Karakaya, Ferhat Göksel, Erkut Gökgöz, Gökhan Aybulus ve Sezai Kocabıyık ise orkestranın eşlik edeceği solistler arasında... Ayrıntılı bilgi için: www.borusansanat.com.