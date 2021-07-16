BOU Rektörlüğü için ilk aday belli oldu! Erhan Erkut kimdir?

16 Temmuz 2021 Cuma, 13:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alınmıştı. Bulu'nun yerine ise Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten rektörlüğe atandı.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) rektörlük adaylığı için başvuru ilanı yayımladı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar sürecek.

İLK ADAY BELLİ OLDU

Rektörlik için başvuracağını açıklayan ilk isim Prof. Dr. Erhan Erkut, oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Erkut, "Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü için başvuru yapmaya karar verdim. Hem paydaşları kapsayan hem de liyakatı öne çıkaran bir seçim sistemini savunuyorum. Özgeçmişimin başvurular arasında olmasının süreci daha sağlıklı yapacağını düşünüyorum. Tüm adaylara başarılar" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü için başvuru yapmaya karar verdim. Hem paydaşları kapsayan hem de liyakatı öne çıkaran bir seçim sistemini savunuyorum. Özgeçmişimin başvurular arasında olmasının süreci daha sağlıklı yapacağını düşünüyorum. Tüm adaylara başarılar. — Erhan Erkut (@ErhanErkut) July 15, 2021

"Önemli bir konuyu belirtmem gerek. Ben tatil sonrası başvurumu hazırlayacağım. Fakat eğer Boğaziçi hocaları benim başvurumu desteklemezler ise, başvurmayacağım ve onların destekledikleri adayı destekleyeceğim. Ülkemizdeki rektör atama sürecinin mutlaka geliştirilmesi gerek"

Önemli bir konuyu belirtmem gerek. Ben tatil sonrası başvurumu hazırlayacağım. Fakat eğer Boğaziçi hocaları benim başvurumu desteklemezler ise, başvurmayacağım ve onların destekledikleri adayı destekleyeceğim. Ülkemizdeki rektör atama sürecinin mutlaka geliştirilmesi gerek. — Erhan Erkut (@ErhanErkut) July 15, 2021

Öte yandan Erkut, yurt içi ve yurt dışındaki tüm akademisyenlere seslendiğini belirten bir paylaşım daha yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içinde ve dışındaki tüm akademisyenlere sesleniyorum. Eğer rektörlük için gereken şartları yerine getiriyorsanız, lütfen Boğaziçi rektörlüğü için başvuru yapın. Seçim yapılacak havuz ne kadar zengin olursa, seçilecek rektörün "layık" birisi olma ihtimali o kadar yüksek olur"

Yurt içinde ve dışındaki tüm akademisyenlere sesleniyorum. Eğer rektörlük için gereken şartları yerine getiriyorsanız, lütfen Boğaziçi rektörlüğü için başvuru yapın. Seçim yapılacak havuz ne kadar zengin olursa, seçilecek rektörün "layık" birisi olma ihtimali o kadar yüksek olur. — Erhan Erkut (@ErhanErkut) July 15, 2021

Paylaşımına yapılan çok sayıda yorumun ardından Erkut'tan bir paylaşım daha geldi:

"Beni tanıyanlar eğitim sistemini altüst etmeye soyunmuş bir aktivist olduğumu bilirler. YetGen ile üniversitelerin yapamadığı şeyleri yapıyorum. Rektörlük ise ateşten gömlek—6 yıl taşıdım, biliyorum. Amacım sürecin tartışılmasına ve liyakatın geri gelmesine destek olmak.

Beni tanıyanlar eğitim sistemini altüst etmeye soyunmuş bir aktivist olduğumu bilirler. YetGen ile üniversitelerin yapamadığı şeyleri yapıyorum. Rektörlük ise ateşten gömlek—6 yıl taşıdım, biliyorum. Amacım sürecin tartışılmasına ve liyakatın geri gelmesine destek olmak. — Erhan Erkut (@ErhanErkut) July 15, 2021

ERHAN ERKUT KİMDİR?

1957 yılında doğan Erhan Erkut'un Türkiye, Kanada'da vatandaşlığı bulunmaktadır. Lisans derecesini 1980'de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, doktorasını ise 1986'da Florida Üniversitesi'nden aldı.

1985-2005 yıllarında Alberta Üniversitesi İşletme Fakültesinde ders veren Prof. Erkut bu dönemde "INFORMS Teaching of Management Science Practice Award" ile "3M Teaching Fellowship" başta olmak üzere dokuz eğitim ödülü ile Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülü aldı, ve 50'den fazla hakemli dergi makalesi yayınladı.

Eğitim ve araştırmanın yanında birçok endüstriyel projeyi de yöneten Prof. Erkut, Centre for Excellence in Operations adlı bir uygulamalı araştırma merkezi kurdu ve INFORMS Transactions in Education dergisinin kurucu editörlüğünü yaptı.