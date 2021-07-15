Melih Bulu'nun ismi Boğaziçi Üniversitesi'nin sitesinden de silindi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandıktan 6,5 ay sonra görevden alınan Melih Bulu'nun adı, internet sitesinde yapılan güncellemeyle birlikte kaldırıldı.

ANKA
15 Temmuz 2021 Perşembe, 18:56
Melih Bulu'nun ismi Boğaziçi Üniversitesi'nin sitesinden de silindi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, atandığı günden bu yana istifa etmesi istemiyle öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu’yu Boğaiziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden aldı. 

Resmi Gazete'de sabaha karşı yayımlanan kararın ardından boşalan Boğaziçi Rektörlüğü koltuğuna kimse atanmazken, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) rektörlük için ilan açtı. Rektörlüğe, vekaleten rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. 

Saat 18.30 sıralarında yapılan güncellemeyle birlikte Bulu'nun adı Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden de kaldırıldı. 


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