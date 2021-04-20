Boupendza ve Diouf Hatayspor'u galibiyete uçurdu!
Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor evinde Antalyaspor'u Boupendza ve Diouf'un golleriyle 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 3-2 kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 19. ve 68. dakikalarda Boupendza ile 55. dakikada Diouf'tan geldi. Antalyaspor'un sayılarını ise 46. dakikada Amilton ve 87. dakikada Fredy kaydetti. Boupendza bu gollerle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e yükseltti.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Hatyspor 53 puanda kalırken, son 5 maçta 4. yenilgisini alan Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.
Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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