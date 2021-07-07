Boyner’den ‘iyi yaşamaya’ yönelik platform

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:10

Boyner, iyi yaşam kavramını Live Well ile günlük hayatın her anına taşıyarak farkındalık yaratmayı, iyiliği çoğaltmayı hedefliyor. Her bir Live Well etiketli ürün için #ecoDrone aracılığıyla bir tohum topu doğayla buluşuyor.

“HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMEYEN MAKYAJ MALZEMELERİNDEN ORGANİK GİYİME”

Boyner Live Well ile ilgili konuşan Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, yükselen bir yaşam tarzına yönelik yepyeni bir platform yarattıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“İyi kalpli ve duyarlı marka olmak vizyonumuzun en önemli unsurları arasında yer alıyor. Doğaya ve topluma olan sorumluluğumuzun bilinciyle uzun zamandır yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra son dönemde sürdürülebilir ve doğa dostu koleksiyonlarımıza ağırlık verdik.

İyi yaşam kavramını günlük hayatımızın her anına taşıyacak ve hepimize iyi gelecek tüm çalışmalarımızı “Bizim İçimiz Güzel” söylemiyle Boyner Live Well çatısı altında topladık. Boyner Live Well ile iyiliği, iyi yaşamı, iyi olma halini yaymak, alışkanlıklarımızda yapılacak küçük değişikliklerle hayatımızda uzun vadede büyük değişimler olabileceğiyle ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz.

Boyner Live Well’de yoga taytından hayvanlar üzerinde test edilmeyen makyaj malzemelerine, tamamen doğal kozmetik ürünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara, sürdürülebilir ve organik giyimden kitaplara, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen ayakkabı ve aksesuarlara yaşama değer katan birçok farklı ürün yer alıyor. Üstelik satın alınan her bir Live Well etiketli ürün için #ecoDrone aracılığıyla bir tohum topunu doğayla buluşturuyoruz. Kendisi için, toplum için, doğa için iyiyi istemek yaşam biçimi olsun istiyoruz. Boyner Live Well ile hem kendisi hem de dünya için iyiyi isteyen herkesin iyi yaşam yolculuğuna eşlik etmeye, yeni ürünler ve projelerle platformu geliştirmeye devam edeceğiz.”