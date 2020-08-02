Bozcaada'daki yangında yurttaşlar yardıma çağrıldı

02 Ağustos 2020 Pazar, 21:46

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Beylik Koyu mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek istendi.

Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın talebi üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü de adaya 2 arazöz gönderdi.