Bozcaada'daki yangında yurttaşlar yardıma çağrıldı
Çanakkele'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yurttaşlar, yangını söndürme çalışmalarına katılmak için yardıma çağrıldı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Beylik Koyu mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek istendi.
Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın talebi üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü de adaya 2 arazöz gönderdi.
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