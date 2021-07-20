Yer İstanbul: "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kesim yaptılar

İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen kurbanlar yine boş arsa ya da yol kenarlarında kesildi.

DHA
20 Temmuz 2021 Salı, 11:44
Yer İstanbul:
Abone Ol google-news

İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu yıl da bir çok ilçede kaçak kesim yapıldığı görüldü.


Kurban kesim merkezlerinde sıra beklemeyen isteyenler, kurbanlık hayvanları yol kenarlarındaki boş arazilerde kesti.

Sultangazi'de kaydedilen bir görüntü ise bu durumun vahim bir örneğini oluşturdu. Boş arazide belediyenin astığı "Bu alanda kurban kesmek yasaktır" afişlerinin altında kaçak kesim yaptığı görüldü.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler