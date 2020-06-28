Bu da oldu, seyircisiz maçta sahaya yanıcı madde atıldı
Başakşehir sahasında Galatasaray’ı konuk ettiği maçta ilginç bir tribün olayı yaşandı.
Süper Lig’in 29’uncu haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray’ı konuk ettiği maçta ilginç bir tribün olayı yaşandı.. Mücadelede ilk yarı devam ederken, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun dışından sahaya doğru yanıcı madde atıldı.
Karşılaşmanın 34’üncü dakikası oynanırken, stat dışından atılan yanıcı maddenin bir parçasının da tribünlere düştüğü görüldü.
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