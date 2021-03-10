Bu onur Beşiktaş kalecisi Ersin'in
Beşiktaş kalecisi Ersin 2020 yılının en iyi 11'inde yer alan tek Türk oyuncu oldu
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2020 yılının en iyi genç yeteneklerden kurulu ilk 11'inde Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yer verdi.
IFFHS'den yapılan açıklamada, 2000 yılı ve sonrasında doğan oyuncuların arasında yapılan değerlendirmenin ardından geçen yılın en iyi 11'inin belirlendiği ifade edildi.
Listede, Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu, genç yeteneklerden kurulu 2020 yılının en iyi 11'inde yer alan tek Türk oyuncu oldu.
10 MAÇTA KALESİNDE GOL GÖRMEDİ
Bu sezon ligde görev aldığı 22 karşılaşmada 18 gole engel olamayan ve 10 maçta kalesini gole kapayan 20 yaşındaki Ersin, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinin de 5. sırasında yer almıştı.
IFFHS'nin genç yeteneklerden kurulu en iyi 11'inde şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Ersin Destanoğlu
Savunma: Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion), Eric Garcia (Manchester City), Wesley Fofana (Leicester City), Mitchell Bakker (Paris Saint-Germain)
Orta saha: Sandro Tonali (Juventus), Phil Foden (Manchester City), Eduardo Camavinga (Stade Rennais)
Forvet: Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Ansu Fati (Barcelona)
Kaynak: Ajansspor
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