Bu takıma acil operasyon şart

23 Haziran 2020 Salı, 02:00

Kasımpaşa yenilgisi çok ağır bir darbe. 30 dakika olmuş kaleye şut yok. Ali Koç’u bir kez daha zor günler bekliyor. Transfer yaparken çok iyi düşünmeli. Her yere adam şart. İki senedir sağbekle solbeke adam bulunamadı. Stoper, libero belli değil. Orta sahadakiler bal yapmayan arı. Forvette Vedat’a yeterli toplar gelmiyor. Bakıldığında o da eski Vedat değil. Takım mücadele ederek kaybetse anlarım ama futbolcular kafalarında sezonu bitirmişler. Taraftar nasıl kahroluyorsa bu F.Bahçe’yi yazmak bizlere de işkence geliyor.

HÜSRAN TABLOSU

Kayserispor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini F.Bahçe’den almıştı. G.Saray 20, Trabzonspor da 23 yıl sonra Kadıköy’de kazandı. Kasımpaşa ise Sarı-Lacivertlileri 8 sene sonra mağlup etti. Son maçların hepsi hüsran. Bir operasyon yapılacağını duydum. Bunu sezon sonuna bırakmayın. Acilen yapın. Hatta bu hafta itibarıyla çubukluyu giymeyi hak etmeyenlerle yolları ayırın. Gazetelerin spor sayfalarını tek tek karıştırırken F.Bahçe’de top koşturmuş eski futbolcu Engin Verel’in maç yorumu hoşuma gitti: “Salgın sebebiyle tribüne taraftar sokulmuyor ama F.Bahçe’nin halini görünce insanın, “PFDK, F.Bahçe takımının tamamına ceza versin de futbolcular da stada giremesin” diyesi geliyor. Son 9 maçta 1 galibiyet 5 mağlubiyet, 3 beraberlik almış bir takım var. Tek galibiyetleri lig sonuncusu Kayseri’ye karşı. 60 saniyede 2 gol attıkları için Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış gibi sevinmişlerdi! Trabzon maçından sonra yazdığım gibi, “Devremülk” anlayışıyla her sezon 2’şer 3’er hoca değiştiren bir takımın zaten başarılı olma şansı yok. 20 yıl sonra G.Saray, 23 yıl sonra Trabzon’dan Kadıköy’de 3 gol yemenin şerefini yaşadılar!.”

MERT HAKAN’DA İŞLEM TAMAM

Transferde adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncuya 10 milyon TL imza parasının yanı sıra yıllık 12 milyon TL de maaş önerdi. Bu teklifi cazip bulan ve kabul eden Mert Hakan ile henüz imza atılmadı. Şartlarda anlaşan tarafların, sezon sonu sözleşme imzalaması bekleniyor.