Buca Belediyesi Kütüphanesi'nde özel sterilizasyon önlemi

Salgın döneminde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Buca Belediyesi Kütüphanesi'nde, özel sterilizasyon önlemi alındı. Koronavirüs başta olmak üzere birçok salgın hastalığı taşıyabilme özelliği olan kitaplar, özel sterilize makinesiyle dezenfekte edilerek okuyucuların kullanımına sunuluyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:51
Buca Belediyesi Kütüphanesi'nde özel sterilizasyon önlemi
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Pandemi döneminde korona virüsü salgınına karşı mücadelesini sürdüren Buca Belediyesi, bünyesindeki kütüphanede de özel sterilizasyon önlemi aldı. 

Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Buca Belediyesi Kütüphanesi'nde vatandaşların güvenli bir şekilde kitap okuyabilmesi için sterilizasyon makineleri kuruldu. 

Uygulama sayesinde korona virüsün yanı sıra; tüberküloz, difteri, tifo, domuz gribi çok sayıda ateşli ve bulaşıcı hastalıkları da taşıyabilme özeliğine sahip kitaplardaki virüs ve mikropların önüne geçildi.

Uygulama kapsamında kütüphaneye teslim edilen kitaplar, görevliler tarafından kontrolleri sağlanarak sterilizasyon makinesine yerleştiriliyor. Yerleştirilen kitaplar, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yarım saat ozon yöntemiyle sterilize ediliyor. Bu yöntemle salgın hastalıkların önüne geçilirken, aynı zamanda kitapların da ömrünün uzamasını sağlıyor.


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