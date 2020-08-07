Buca metrosu ihalede, Narlıdere 2022’de açılıyor

07 Ağustos 2020 Cuma, 08:57

Bir televizyon programında açıklama yapan Başkan Tunç Soyer, “Buca metrosunun da müjdesini buradan vermek istiyorum. Uluslararası ihalesi için çağrıya çıktık. Ekim, kasım ayında da ihaleye çıkacağız. 4 buçuk yıllık bir süresi var. Biz nöbetçi istasyonlar açıldıkça hizmete koyacağız. Böylece vatandaşlarımızı 4.5 yıl bekletmemiş olacak. Bu proje sadece arka sıradaki vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamış olmayacağız. Ayrıca, Narlıdere metrosunu pandemi döneminde de durdurmadık. 2022’de hizmete açacağız. Kentin yaşam kalitesini yükselteceğiz. 1 milyar 70 milyon dolar bütçesi var bu metro hattının. İzmir tarihinin en büyük yatırımı ve biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yürüyoruz” diye konuştu.

İŞSİZLİK ARTTI

İzmir’de vatandaşların belediyeden iş talebinin arttığını ifade eden Başkan Soyer, “Bize şu an itibarıyla 165 bin kişi iş başvurusunda bulundu. Saatlerce kapı önünde bekleyip bizzat bana CV’sini bana vermek isteyenler var. Herkese iş verme imkânımız yok. 30 bin çalışanımız var. 5 tane büyükşehir de açsak yine de yetiştiremeyiz. Büyük bir yoksulluk ve işsizlik var. Biz bu yoksullaşmanın temeli nedendir, araştırmaya başladık. Bizim tarım alanlarımız var. Dünyanın en bereketli topraklarına sahibiz. Bizim önce buraya kafa yormamız gerekir” dedi.