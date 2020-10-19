Buca'nın bilim üssünde yetişen gençler Arjantin’den iki ödülde

19 Ekim 2020 Pazartesi, 10:08

Buca Belediyesi tarafından kurulan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda Hong Kong, Tunus, Zimbabwe ve Endonezya’da düzenlenen uluslar arası bilim yarışmalarında çevre ve biyokimya alanında hazırladıkları projelerle 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak Türkiye’yi ve Buca’yı gururlandıran Kızılçullu öğrencileri, 2-9 Ekim 2020 tarihinde Arjantin’de düzenlenen bilim proje yarışmasından 2 onur ödülü kazandı.

ARJANTİN’DEN ONUR ÖDÜLÜ

Arjantin merkezli EXPOCYTAR Uluslararası Bilim Projeleri Yarışması’na katılan öğrenciler, Arjantin,Kolombiya, Meksika, Paraguay, İspanya, Endonezya ve Zimbabwe’den katılarak finale kalan 50 proje arasında zirveyi yakaladı. Merkez öğrencilerinden Asil Söylev ve Sude Kahraman Çevre alanında hazırladıkları bilimsel projeleri ile kategorilerinde verilen tek ödül olan ‘Onur Ödülü’ kazandı. Fizik kategorisinde ise Bilge Toprak Karakaya, hazırladığı projeyle alanında yine tek ödül olan ‘Onur Ödülü’ ne layık görüldü.

Biyokimya alanındaki projeleri ile yarışan Kızılçullu öğrencisi Bilal Esmer ve Sinemis Nur Boz Esmer ise Brezilya’da gerçekleşecek olan Exposcience Brasil organizasyonunda projelerini temsil etmeye hak kazandı.



