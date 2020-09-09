BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 15:11

- BUGÜN yayımlanacak 1595’inci sayısımızın kapağında ülkemiz okurlarının Yaşar Nabi Nayır’ın Varlık Yayınevi’nde yayımlanan çevirileriyle tanıyıp sevdikleri, yıllar içinde de bu sevginin azalmadan sürdüğü Romanyalı yazar Panait Istrati var.

Balkanlardan Akdeniz’e geniş bir coğrafyayı ve insanlarını yapıtlarına konu edinen Istrati, yoksul insanların dünyasından yayılan insancıllığı büyük bir başarıyla dile getirdi. Bertan Onaran’ın çevirisiyle yeniden yayımlanan Baragan’ın Dikenleri’ni Ümit Cingöz değerlendirdi.

- Selçuk Baran, öykücülüğümüzün unutulmaz kalemlerinden. Toplumsal değişimler içindeki bireyi anlatan öyküleri bugün de güncel. Tortu ve Yelkovan Yokuşu’nu Kaan Egemen inceledi.

- 2008 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Jean-Marie Gustave Le Clézio, sömürge toplumlarının kültürlerini edebiyata taşıması, varolan uygarlığın sınırlarının bilinen çeperlerini genişletmesiyle tanınıyor. Yeni yayımlanan Ayağın Hikâyesi ve Diğer Fanteziler kitabını Buse Özlem Bay tanıttı.

- Bu yıl 100. doğum yılı nedeniyle çeşitli etkinliklerle anılan çağdaş şiirimizin önemli ozanlarından Sabahattin Kudret Aksal için Adil İzci’nin hazırladığı bir armağan kitap yayımlandı. Okurları Sabahattin Kudret’in zengin yaratı dünyasına götürecek kitabı Ahmet Önel tanıttı.

- Siyasi ve ekonomik gücüyle dünya tarihinin sürükleyici ülkelerinden biri olan İngiltere’nin geçmişten bugüne gelen süreçteki evrimini anlatan İngiltere’nin Kısa Tarihi kitabının tanıtımını Mustafa K. Erdemol’un kaleminden okuyacaksınız.

- Yazar ve çizer Peter Carnavas, Can Yayınları tarafından yayımlanan Fil adlı romanında (insansı hayvan temsilleriyle büyütülen) çocukların, özel yaşamlarında hayvanları nereye ve nasıl yerleştirebileceğine dair ender bir örneği hikâyeleştiriyor. Simlâ Sunay’ın yazısı…





Kitap Dergi, 1595’inci sayısıyla BUGÜN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…